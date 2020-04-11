罷韓「認真就輸了」 韓營人士：不會動員支持者投票

參選總統失利的高雄市長韓國瑜現正面對罷免案政治風暴，韓陣營內部評估，目前罷免案過關機會仍略大於反對者，韓雖擁韓粉鐵衛支持，但在罷免制度缺失下，此時仍應無聲勝有聲，冷處理罷韓，「認真就輸了」。

韓國瑜陣營人士表示，韓國瑜做為高雄市長，一直都堅持現在應討論的是市政與反市政、防疫與反防疫，而不是罷韓或反罷韓；時刻關注要當好高雄市長現在應該做什麼，這也才符合高雄市民期待，有助於韓爭取認同。

依選罷法規定，罷免投票只要同意票達原選舉區選舉人總數四分之一以上，且多於不同意票，即為通過，推估罷韓案只要支持罷免票數57萬餘票就達門檻，比韓國瑜當選市長的89萬票、民進黨市長候選人陳其邁落選得票74萬票都還低。

韓營人士批評，這是不公平的制度，也不是穩定的民主制度，57萬票竟然就可以將得89萬票當選的市長罷免，這是反對者單方面可決定韓去留的制度，支持者支持與否一點都不重要，除非支持者的票數對於反對者，但這機會是零。

韓營人士分析，根據相關民調，目前粗估約有三成高雄市民有意願投同意罷韓案選票，確實略超過過關門檻，也比願投反對票民眾還多，但這是民調的結果，實際上要走入投票所，應該還是回隨疫情變化打折。

韓營人士說，對於罷韓案「認真就輸了」，愈把他當回事，就愈纏著你；反之若對罷韓案泰然處之，這樣罷韓案就不是問題，韓國瑜自然也能在罷韓案過關，所以韓陣營不鼓勵挺韓國瑜的民眾進罷免案投票所支持韓。

韓營人士也坦言，之前由高雄市新聞局前局長王淺秋等人到台北高等行政法院遞狀聲請停止執行罷免案假處分，確實為罷免案增加不確定性與風險，但這也只是給支持者一個出口，試過之後就知道仍應回歸關注市政。

對台灣民眾黨、時代力量藉由罷韓蠢蠢欲動。韓營人士分析，這是要坐收漁翁之利，一則藉訊息釋放，讓民進黨的人對罷韓案投鼠忌器，做人情給韓國瑜；若不幸罷韓案過關，也趁國民黨在高雄勢弱，搶食討厭民進黨選票壯大實力。