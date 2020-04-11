趙天麟高閔琳爭高市民進黨部主委 牽動罷韓和地方派系

民進黨高雄市黨部主委改選將自13日起登記，目前是立委趙天麟和高雄市議員高閔琳競爭的局面。趙天麟和高閔琳本來在民進黨部要不要主導罷免高雄市長韓國瑜之事的主張不同，但最近有所改變。趙天麟認為不管在罷免投票或可能的市長補選，民進黨部不見得要主導，但都要去支持市民行動的任務，高閔琳不斷抨擊韓團隊施政時會把罷免拿出來當話題。

趙天麟和高閔琳在民進黨內分屬不同派系，趙天麟不諱言他是所謂的「海派」，但強調政治、政黨，派系難免，這都只是過程，他要為民進黨做的是超乎派系的與社會、與年輕世代聯結。被歸為「菊系」的高閔琳表示，她參與政治、問政，不問派系。

民進黨高雄市黨部主委選舉，趙天麟是高雄第一位站出來參選的區域立委，他說他是有派系，那是大家對本土社會關懷理念一致，他不會被侷限在這個框架裡，會朝自己理想努力；下一屆市黨部主委可能要面對罷韓投票、市長補選、市長和市議員改選，他會讓大家看到黨部主委大方向的理想。

他曾說過，民進黨高雄市黨部要在罷韓案中主導、站到第一線，最近他修正自己的想法，不再著墨這些字眼，傾向協助、支持發起罷韓的公民團體。

高閔琳最近積極拿高雄市政問題砲轟高雄市長韓國瑜，國民黨還酸她不要把民進黨部主委選舉扯到市政建設，她不改「衝組仔」的個性，繼續發揮議員本色指陳市政缺失，為自己爭取更多同黨認同。

高閔琳說，對於罷韓，那是民間團體發起的公民運動，民進黨部可以協助，不宜主導。她最近拿市政問題轟韓國瑜時，一直把市政缺失和罷韓畫上等號。

民進黨人士分析這場市黨部主委改選，認為很可能會改變民進黨派系在高雄的天平，過去菊系是高雄最大派系，但從黨部主委改選、可能的市長補選到下一屆市長和市議員改選，「非菊系」的影響力有機會逐漸增大，「非菊系」這些年聚集的實力不可忽視。