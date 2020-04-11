14天居家檢疫心情好煎熬 「再一次絕不會出國」

3月上旬，吳先生與友人趁著轉職期空檔，飛往紐西蘭旅遊20天，未料碰上歐美國家新冠肺炎疫情大爆發，一度以為會被困在紐西蘭。歷經四次訂機票，終於回到台灣，不過他沒想到，14天的居家檢疫才是煎熬的開始。

吳先生今天凌晨零時解禁，回顧14天的居家檢疫，他說，難熬的點不在於不能出門，而是害怕成為防疫破口，尤其他在花蓮，如果由自己打破花蓮零確診神話，確實會相當自責。

吳先生說，3月下旬回到台灣後，就從桃園機場搭乘防疫計程車直奔花蓮。當初因為紐西蘭疫情只有零星確診，決定照計畫出國時，就已經做好最壞打算，不過回到台灣心情又不同，友人的擔心、親情的呼喚，加上外界質疑眼光，都讓他心裡壓力越來越重。

回到花蓮後，吳先生開始進行居家檢疫。他說，平常沒事就是看書、看影片，然後進修。配合政府政策不能出門，呼吸不到新鮮空氣，連家人、朋友送飯時都只能在屋內目送， 「忽然感受到自由真的好可貴」。解禁出關的時候，決定走去戶外做些運動，舒展一下筋骨。

不過吳先生說，他有考慮多居家檢疫一周，保護別人也保護家人。看到台灣醫療人員這麼辛苦，如果回到當時，絕對不會再冒險出國，也會阻止身旁友人前往，自己今年也不敢再出國了。萬一真的感染，除了道德感的譴責，還浪費國家資源，應該留給更需要的人。

他也呼籲五一連假甚至是周末要出遊的民眾，要出去可以，但要做好防疫措施，不能掉以輕心，千萬別成為台灣防疫上老鼠屎。若這一兩周發現因清明連假人潮聚集，確診人數飆高，民眾自然而然會有定奪，要不要在這個敏感的時候出去旅遊。

吳先生說，去了一趟國外，會發現台灣防疫真的做得很好，近日確診數從十位數，開始降到個位數，但他希望國人面對境外移入者，可以多一分同理心，不要有過度謾罵甚至製造上會上的對立。

「沒有人希望生病和出事。」吳先生說，每個人都有權利選擇出去與否，或是選擇要不要回來台灣，倘若今天去國外讀書的國人，因為疫情嚴重返台而增加國內確診數，卻遭受到無止盡的批評，當事人一定非常不好受。

他說，試著站在別人的角度設想，非常時期要做的是凝聚向心力，才有助於事情發展，最後一同打贏這場防疫戰役。