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行政院紓困貸款慢半拍 孫大千：紓困方案是在哈囉？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前立委孫大千。 聯合報系資料照
前立委孫大千。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情延燒，蔡政府紓困貸款措施卻屢傳成效不彰。國民黨前立委孫大千上午於臉書質疑，「行政院的紓困方案是在哈囉」？行政院長蘇貞昌與其每天浪費時間和立委吵架，不如認真實在把份內工作先完成。

孫大千也要求「紓困陳時中們」解答，政府已對多少企業提供紓困協助？分別用什麼樣的方式？現在有多少民眾失業？有多少民眾放無薪假？有多少民眾面臨減薪休班，導致收入減少？政府又將分別採取什麼樣的協助方式？

此外，孫大千也質疑，政府針對企業的補貼方案，是否迅速到位落實？發放補貼的執行率又是多少？做為紓困骨幹的7千億元企業貸款的執行率究竟是多少？有多少企業已經順利通過審核取得貸款？

孫大千 新冠肺炎 疫情紓困

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