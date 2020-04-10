駐泰代表處舉辦線上論壇 分享台灣抗疫經驗

駐泰國代表處今天舉行英文線上論壇，邀請泰國醫衛官員、學者和業者共同與會，除了分享台灣在武漢肺炎的抗疫經驗外，也希望連結台泰醫衛體系與產業的合作。

駐泰國代表處發布新聞稿指出，駐泰處與財團法人生物技術開發中心今天上午共同舉辦英文線上論壇，和與會的泰國醫衛官員、醫衛學者與專家及醫療產業業者，就2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情經驗交流，同時分享台灣政府及民間抗疫經驗，進一步探究台泰雙方合作共同開發生物醫療等技術的可能性。

今天的線上論壇有兩場次，第一場邀請台大公共衛生學院副院長陳秀熙介紹武漢肺炎全球傳播情形，第二場請工業技術研究院和財團法人生物技術開發中心的代表，分享台灣在防疫產品和治療方面所做的努力。

駐泰代表童振源致詞時表示，武漢肺炎疫情在全球肆虐，所幸台灣防疫措施得當，目前感染人數仍在400人以下，代表處盼能藉由舉辦防疫合作線上論壇，分享台灣的防疫經驗。

透過論壇兩個場次講者的介紹，台泰雙方與會者討論各國防疫措施、邊境管制策略、檢測試劑研發、不同類型疫苗開發優劣等議題，盼能從此次疫情獲得未來防疫的寶貴經驗。

童振源表示，台泰一家親、猶如親兄弟，台灣非常樂意與泰國分享台灣的成功抗疫經驗，並希望在此危機中找到轉機，與泰國各界推動醫療衛生的技術合作，共同克服武漢肺炎疫情對大家生活與經濟的影響。

財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲表示，台灣願意協助世界各國共同抗疫，台灣能對世界的貢獻不僅是口罩，更重要的是生物醫療科技及防疫體系的運作經驗，今天的台泰研討會是第一個起點，未來希望駐泰代表處能持續透過管道連結台泰醫衛體系與產業的合作。