綠委組「防疫中年團」 大跳洗手舞倡導勤洗手

台灣人內心最沉痛的集體創傷，源於1947年的二二八事件爆發後政府宣布實施戒嚴，直到38年後的1987年才解嚴，是人類史上為期最長的戒嚴統治。回溯當年的3月8日，國民黨軍隊廿一師從基隆港上岸，島內的門戶基隆，因此淪為慘烈的屠殺之地。其後，全台籠罩在高壓統治的肅殺氣氛下，開始進入了一個集體沉默的時代。

2020-04-10 14:55