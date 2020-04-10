綠委組「防疫中年團」 大跳洗手舞倡導勤洗手
新冠肺炎疫情持續，民進黨立委何志偉領銜與趙天麟、江永昌、蔡易餘、蔡適應、鍾佳濱、與羅致政等7名立委組成「防疫中年團」，大跳洗手舞，呼籲民眾多洗手。
影片改編自日本藝人PIKO太郎改編的「PPAP」，並由7位立委分別示範搓洗手心、搓洗手背、搓洗十指縫隙、搓洗指被、搓洗拇指與虎口、搓洗指尖、搓洗手腕等洗手動作。由於動作設計生動活潑，網友看了紛紛表示，「被政治耽誤的中年偶像團體」、「一群戲精」、「對不起我笑了」。
何志偉表示，「防疫中年團」七名成員要來告訴大家，洗手要怎麼洗得帥，又洗得HIGH。何志偉提醒，戴口罩增加保護是必要的，但也要先洗好乾淨的手，才能拿口罩，讓防護完整沒有破口。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言