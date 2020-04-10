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紓困夜市攤販 政府主動組財務顧問團前進商圈

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府也全力投入紓困工作。對於受疫情影響的夜市攤販，經濟部中小企業處處長何晉滄今表示，將啟動財務顧問團前進全台商圈、夜市及市場提供在地服務，幫助攤商跟銀行往來。

行政院今下午舉行紓困振興方案「內需型服務業協助措施」說明記者會。針對受疫情影響的夜市攤販，欲解決其融資申貸需求，何晉滄表示，經濟部近期將啟動商圈、市場及夜市的財務顧問團，前進到全台210個立案商圈、400多個夜市、市場，提供到場診斷、協助準備資料、受理受影響證明及陪同送件申請，希望用最接地氣的服務方式，幫助攤商跟銀行往來。

他表示，目前顧問團成員加起來已有將近250名，分別來自台灣中小企業聯合輔導基金會、會計師公會、記帳士公會，以及非常多的銀行退休人士。

何晉滄指出，目前已把各地商圈、市場、夜市的自治會幹部聯繫方式提供給財務顧問，也請各自治會聯繫所屬會員是否有需求，並先提供相關的需求項目，財務顧問便會跟自治會約時間到商圈所在地提供相關服務，當場開立受影響證明，未來也會陪同攤商到銀行送件。他表示，會連結商圈在地行庫，在地行庫也都會提供窗口，會做到顧問、攤商、行庫的三方連結。

至於部分攤商並未開立發票，會不會因為申請貸款而被藉機查稅？沈榮津表示，補助歸補助，真的不會跟稅結合在一起，請放心，並表示經濟部不是財政部。政委龔明鑫則表示，財政部也不會。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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