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【重磅快評】沒有中華民國 還有什麼行政院長蘇貞昌

聯合報 / 主筆室
國民黨立委陳玉珍今天和行政院長蘇貞昌今天再度針對「台灣是不是一個國家」唇槍舌戰。報系資料照片
國民黨立委陳玉珍今天和行政院長蘇貞昌今天再度針對「台灣是不是一個國家」唇槍舌戰。報系資料照片

蔡英文總統昨天強烈反擊世衛組織秘書長譚德塞對台灣的批評時說「台灣向來反對任何形式的歧視」；但除了小明和武漢台胞不算外，今天行政院長蘇貞昌又補上反證，金馬外島也不算！

上月國民黨立委陳玉珍在立院質詢時說，中華民國才是國家，台灣不是；蘇貞昌隔天受訪時砲轟陳玉珍「那她就沒資格當國會議員」。今天陳玉珍的「中華民國」再度大戰蘇貞昌的「台灣國」。雙方唇槍舌劍，鏖戰數十回合之後，「台灣國」終於怒嗆「中華民國」，「如果沒有台灣，還有什麼中華民國！」

真的不知道蔡英文和蘇貞昌宣誓就職依據的是哪個國家的憲法？有哪個國家的成文或不成文憲法規定其國名叫「台灣」？蔡英文和蘇貞昌的祿位俸給又是哪個國家給的？中華民國國軍正在捍衛中華民國，也保護蘇貞昌的安全；但蘇貞昌的掃帚能為他的台灣國與敵人周旋多久，許多人存疑。

其實即使不談憲法，陳玉珍來自金門，站在金馬民眾的立場與情感，她的說法沒錯。中華民國治權所及涵蓋台澎金馬，金馬是中華民國福建省所轄，台灣在地理上並不包括金馬。蘇貞昌說陳玉珍「沒資格當國會議員」，不但漠視金門民眾的立場與情感，也踐踏金門民眾依憲依法選舉民意代表的政治權利。

蘇貞昌要說台灣是國家，除了意識形態的國家認同選擇外，對金馬民眾而言，只顯露了一種傲慢的「大台灣沙文主義心態」：金馬要嘛臣屬台灣，要嘛不屬「這個國家」。就像綠營人士慣常無視客家、原民等多種族語，而逕以「台語」襲奪台灣多元母語的光環，「大福佬沙文主義」的歧視心態，也流露無遺。

但讓金馬民眾更加不平的是，如果沒有金馬同胞的流血犧牲，哪有今日台灣？蘇貞昌以為金馬民眾的浴血戰鬥，只像他的掃帚周旋那樣比劃嗎？而今金馬卻只能臣屬台灣，否則「滾回中國」？

蔡英文說，「台灣比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味」，令人動容；但她該去問問小明、武漢台胞，以及金馬民眾。聽了蔡英文的談話，他們更加「比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味」。

蔡英文逆向操作，邀請譚德塞來台灣看看。蘇貞昌也應該帶著他的掃帚到金馬聽聽，如果沒有金馬，還有什麼今日台灣；如果沒有中華民國，還有什麼行政院長蘇貞昌，還有什麼能和敵人周旋到底的掃帚？

蘇貞昌 中華民國 蔡英文

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