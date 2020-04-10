消失的7600萬片找到了 陳時中：為14天買9片準備的

民進黨籍立委高虹安於立院質詢時，比對我國口罩數量以及開放購買的口罩數量，質疑我國有7600萬片的口罩不翼而飛，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，委員口中對不上的口罩數量，是為了因應現在十四天可以購買九片的口罩新制而準備。

台北市長柯文哲日前要求開放民眾一次購買四周28天的口罩，否則口罩不夠用「假日不用呼吸了」，陳時中今天表示，過去七天販售三片，被認為太少、不願意買。

但是新制上路後，買氣提升，光是昨天我國賣出1858萬多片，可以供應成人176萬4000多人，兒童27萬多人，達到儲備量之後，才敢販售14天9片。