無症狀傳染力會打五折 將關注21例無症狀患者傳染力

台師大出現二例新冠肺炎確診患者，成為我國第一所全面停課的大專院校，被傳染的室友案380，為無症狀患者，今天新增案例案382也為無症狀患者；截至目前為止總計有21例無症狀感染者，中央流行疫情流行指揮中心指揮官陳時中表示，最擔憂無症狀感染者，是否具高度傳染力，目前台灣防疫仍算成功，才未爆發社區群聚。

陳時中表示，無症狀感染者中，最擔憂是否具有高度傳染力，目前已知患者出現症狀前後的病毒量比較高，不過，現在全世界都在探討這個問題，若是能對無症狀感染者的狀況知道得愈清楚，對防治策略就能愈能完全。

陳時中表示，目前我們也會針對通報定義隨時調整，不過目前台灣的防疫應該是成功的，不然疫情延燒至今快三個月，無症狀若具有高度傳染性，社區群聚早就爆發，指揮中心會持續關注此議題，訂定更好的防疫措施。

不過，近期有許多居家檢疫或是居家隔離者，後續出現無症狀陽性患者，是否會在解除隔離之前雙重確認，降低無症狀感染者風險，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，根據研究無症狀感染者的傳染力低，通常會打個五折以下。經過這麼多天居家隔離或檢疫，根據研究會降低傳染風險。