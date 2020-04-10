收到台灣捐贈50萬片口罩 瑞士伯恩市長拍片感謝台灣

我國捐贈的口罩陸續抵達歐洲國家，瑞士首都伯恩市長葛拉費瑞拍攝影片感謝台灣，說瑞士受到新冠肺炎肆虐，現在缺乏口罩，感謝台灣捐了50萬個口罩給瑞士。

外交部今天在臉書上傳一段影片，法國國民議會友台小組副主席伯多赫、歐洲議會友台小組主席凱勒和葛拉費瑞自拍影片感謝台灣捐贈口罩。

而外交部長吳釗燮今天在推特上貼出台灣捐的口罩抵達友邦宏都拉斯，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）、外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）今天也在推特上表示對台灣的感謝。

羅薩雷斯在推特上貼出接受來自台灣的口罩的照片，表示面對新冠肺炎危機，團結至為重要，今天台灣政府與人民透過駐宏都拉斯大使邢瀛輝捐贈宏都拉斯18萬個口罩以分配給醫療人員使用。

葉南德茲表示，感謝台灣及駐宏都拉斯大使邢瀛輝捐贈對抗新冠肺炎的第一線醫護人員18萬個口罩，慷慨支持宏國人民。