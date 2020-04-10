新增1死、夜市管制！今天關於新冠病毒必知的10件事

新冠疫情席捲全球，每天關於疫情的訊息讓人眼花繚亂，我們從為讀者精選出今日10則國內外關於新冠疫情你必讀的事，包括：

●指揮中心宣布，即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。夜市、傳統市場及商圈應規畫單一出入口、取消試吃，拉開攤位及座位間安全距離。

●今天新增2例境外移入確診個案，其中一人搭乘3月30日紐約飛台灣CI 011「最毒班機」，該班機累計11人確診，指揮中心專家決議隔離期滿後，全機三百多人均採檢一次。●IMF總裁喬治艾娃警告，因為新冠病毒疫情，全球面臨1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟危機，180個成員國有170 國人均所得下滑，她表示，即使疫情下半年趨緩，明年僅能期盼「部分復甦」。

●日本首相安倍晉三7日宣布東京、大阪等7個都府縣進入緊急狀態，但不在其列的愛知縣、岐阜縣，今天自行宣布緊急狀態，愛知縣呼籲縣民減少外出。岐阜縣有國人喜愛旅遊的合掌村，該縣將停課延長至19日。

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新冠疫情今日必讀10件事／我增1死、強生好轉