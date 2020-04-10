聽新聞
test
0:00 / 0:00
新增1死、夜市管制！今天關於新冠病毒必知的10件事
新冠疫情席捲全球，每天關於疫情的訊息讓人眼花繚亂，我們從為讀者精選出今日10則國內外關於新冠疫情你必讀的事，包括：
●指揮中心宣布，即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。夜市、傳統市場及商圈應規畫單一出入口、取消試吃，拉開攤位及座位間安全距離。
●今天新增2例境外移入確診個案，其中一人搭乘3月30日紐約飛台灣CI 011「最毒班機」，該班機累計11人確診，指揮中心專家決議隔離期滿後，全機三百多人均採檢一次。●IMF總裁喬治艾娃警告，因為新冠病毒疫情，全球面臨1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟危機，180個成員國有170 國人均所得下滑，她表示，即使疫情下半年趨緩，明年僅能期盼「部分復甦」。
●日本首相安倍晉三7日宣布東京、大阪等7個都府縣進入緊急狀態，但不在其列的愛知縣、岐阜縣，今天自行宣布緊急狀態，愛知縣呼籲縣民減少外出。岐阜縣有國人喜愛旅遊的合掌村，該縣將停課延長至19日。
還想知道其他6件事嗎？更多內容請見【聯合報專區】
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言