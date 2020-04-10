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提升攻防戰力 國民黨政策會任命15位前立委為副執行長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨議題攻防再添戰力，政策會周三再任命包含15位卸任立委在內，總共20位義務副主委，要深化黨內造化決策機制，並厚實黨政策研擬與議題攻防人才庫。政策會執行長林為洲受訪時證實相關人事，強調卸任立委都是黨重要人才資產。

林為洲表示，這次廣聘卸任立委出任政策會副執行長後，未來將依據專業，對齊立院委員會、智庫組織分派編組，協助黨擬定政策、法案與議題攻防策略，作為黨團重要的後勤戰力，甚至成為影子內閣成員為黨攻防添柴火。

政策會此次聘任的20位義務副主委中，懼前立委資歷者共有15人，包含蔣乃辛、黃昭順、林郁方、陳學聖、陳根德、吳志揚、吳志揚、蘇清泉、許毓仁、陳宜民、柯呈枋、謝國樑、黃志雄、王廷升、孫大千與吳育昇。

此外，台北市議員李明賢、高雄市議員黃柏霖與新北市議員林金結也在這次政策會義務副主委新任命名單中。

林為洲表示，在野的國民黨要內造化，有民選公職歷練的黨內人才都是黨重要資產；未來黨、黨團與執政縣市要結合，一起共同決策，決定黨的路線與政策選擇，過程中就需要借重這群具戰力的新任義務副執行長戰力。

國民黨2018年中時，為提升當時年底九合一選舉攻防戰力，也曾找16位前立委組「副執行長團」，也讓有意重返立院者預做暖身。

林為洲 國民黨

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