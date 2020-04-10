不是去過擁擠處就要就醫 陳時中：去過且有症狀才就醫

清明連假時間，中央流行疫情指揮中心因應11處觀光人潮多的地點，發出細胞簡訊警示，呼籲民眾保持社交距離，但細胞簡訊發送後，卻讓民眾過度緊張，湧入醫院就醫；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，發放細胞簡訊讓大家警覺，原則上是有去過擁擠處、有症狀要戴口罩就醫。不要太過緊張、去過擁擠處就往醫院跑。

陳時中表示，曾經去過警示景點的民眾，不是發了細胞簡訊是要讓大家的過度緊張，是要讓大家警覺，現在不是說有去過就一定要就醫，而是有去過而是有症狀應戴口罩就醫。