不是去過擁擠處就要就醫 陳時中：去過且有症狀才就醫
清明連假時間，中央流行疫情指揮中心因應11處觀光人潮多的地點，發出細胞簡訊警示，呼籲民眾保持社交距離，但細胞簡訊發送後，卻讓民眾過度緊張，湧入醫院就醫；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，發放細胞簡訊讓大家警覺，原則上是有去過擁擠處、有症狀要戴口罩就醫。不要太過緊張、去過擁擠處就往醫院跑。
陳時中表示，曾經去過警示景點的民眾，不是發了細胞簡訊是要讓大家的過度緊張，是要讓大家警覺，現在不是說有去過就一定要就醫，而是有去過而是有症狀應戴口罩就醫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言