快訊

再增一死！ 我國累計六名新冠肺炎死亡案例

高雄楠梓火車撞上聯結貨車 車頭嚴重毀損搶救中

民航局：500億貸款助航空業者 即日起提供

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部民航局說，即日起由政府提供信用擔保，航空業者可運用的貸款與利息補貼額度約500億元。本報資料照片
交通部民航局說，即日起由政府提供信用擔保，航空業者可運用的貸款與利息補貼額度約500億元。本報資料照片

新冠肺炎對民航產業造成嚴重衝擊，影響程度已遠超過SARS期間，行政院及交通部為協助國籍業者度過難關，指示交通部民用航空局超前部署啟動「紓困2.0」計畫。民航局說，即日起由政府提供信用擔保，業者可運用的貸款與利息補貼額度約500億元，後續視疫情與需求調整。

民航局表示，國籍航空公司自3月17日起，已可依「受嚴重特殊傳染性肺炎影響民用航空運輸業之融通貸款利息補貼作業要點」，申請維持營運所需資金之融通貸款利息補貼；由於衝擊持續擴大，交通部部長林佳龍指示民航局研擬紓困2.0版，舒緩業者營運資金需求壓力。

民航局說，紓困2.0啟動後，國籍航空公司、航空站地勤業及空廚業，可依「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款保證作業實施要點」向金融機構申請為維持營運之融通貸款，並由政府提撥專款提供信用保證，此類貸款亦可同時申請利息補貼。

民航局說，為方便業者了解「紓困2.0」計畫內容，昨天邀集國籍航空公司、航空站地勤業、空廚業、銀行公會、金融機構及財團法人中小企業信用保證基金等召開說明會，就貸款及利息補貼作業流程進行充分溝通與意見交換，同時提醒業者相關須注意事宜，以利申貸作業順遂，後續民航局將與相關單位共同協助業者，加速完成貸款作業。

民航局說，為保障航空從業人員，以協助企業與勞工齊心努力渡過難關，業者領取利息補貼期間的融通貸款，需優先用於支付員工薪資，違者將收回補貼款。

民航局說，由於疫情尚在演變中，目前2.0版提出的500億紓困貸款係協助業者短期資金營運需求，未來交通部及民航局將持續密切關注瞭解航空業者受衝擊情況，並視疫情發展積極檢討適時提高貸款額度，以協助業者取得維持營運所需融通資金。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

「最毒班機」又添一人確診 同班機已11人感染新冠肺炎

武漢天河機場復航 首日11714人次

陸抓機票黃牛 加強票價透明化

50萬買無人機創業 工作排不完

相關新聞

貸款優惠旅宿業受惠比例低 綠委籲政府提高申貸成功率

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，但民進黨立委指出，政府提出的貸款利息優惠方案，受惠者比率低，僅佔約1%，呼籲交通部觀光局除了提...

紓困貸款慢半拍？ 核准金額不到百億元

面對新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，為扶持產業度過難關，蔡政府推出紓困貸款，卻被立委發現放貸速度緩慢。根據金管會資料指出，截至...

紓困放款不到百億元？ 蘇貞昌：不只！有400多億元

針對紓困貸款放款不夠快、金額尚不達百億元的質疑，行政院長蘇貞昌反駁「不只」，指目前紓困貸款放款已達400多億元，強調政府...

藍提紓困加碼修正動議 千億排富發現金

行政院版紓困振興特別條例修正草案今在立法院逕付二讀，國民黨團上午也提出修正動議要併案審議。國民黨主席江啟臣上午率黨籍30...

民航局：500億貸款助航空業者 即日起提供

新冠肺炎對民航產業造成嚴重衝擊，影響程度已遠超過SARS期間，行政院及交通部為協助國籍業者度過難關，指示交通部民用航空局...

【即時短評】紓困貸款雪中送炭 政府不夠快 也不夠準

新冠疫情持續延燒，衝擊全球經濟，國內也逐漸從防疫主戰線，移防至防疫、紓困兩邊作戰，但萬變不離其宗，防疫講究快、狠、準，紓...

防疫禁出團緊箍咒 雄獅鳳凰3月營收很頭痛

配合政府防疫政策，旅行社從3月中旬起停止海外出團，雄獅（2731）、鳳凰（5706）3月營收急凍，繼2月之後，繼續慘摔單...

助民宿業度難關 觀光局：週轉金額度將提高至600萬

民進黨立委賴品妤今天說，受疫情衝擊，觀光旅宿業碰到借貸困境及現金週轉問題，建議提高週轉金額度及信用保證成數比率；觀光局表...

紓困振興條例追加1500億 立院逕付二讀

立法院院會今天將行政院版、國民黨立委曾銘宗版、時代力量黨團版的紓困條例修正草案逕付二讀，接下來將在13日，由立法院長游錫...

西區商圈人流掉9成 王鴻薇：北市應自發振興消費券

新冠肺炎衝擊經濟，有店家開不下去，有的則苦撐待變，北市商業處調查台北西區各商圈1到3月人流，已較去年同期下滑5到9成，對...

國民黨主張編列一千億現金補助款 高呼「發現金卡實在」

國民黨主席江啟臣上午率黨團立委在立法院議場門口舉行記者會，主張編列1000億元預算專款專用，直接發放現金補助受衝擊民眾，...

三大飯店破天荒合推通用券：為員工在漆黑的山洞中尋一道光！

消息發布一週後，三大飯店集團經理人再度齊聚接受經濟日報專訪，這天他們一改記者會時的笑容，訪問過程中雖然全程帶著口罩，仍難掩嚴肅神情，老爺集團酒店執行長沈方正坦言，疫情讓觀光旅遊業宛如掉進漆黑的隧道...

熱門新聞

台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

國泰金 Q1獲利跳增七成

鋼鐵業驚傳法商緊縮銀根

超大型旅行社可領2500萬 20間觀光旅館有望獲千萬補助

三大飯店破天荒合推通用券：為員工在漆黑的山洞中尋一道光！

富邦產險 推業界首創個人防疫保險商品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。