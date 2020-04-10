小寶寶不能戴口罩怎麼辦？ 陳時中：記得「退一步」
國內新冠肺炎持續延燒，口罩成為「護身符」，但小嬰兒無法戴口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，希望大家考量小嬰兒是未來下一代，希望成人戴口罩也要距離他們1.5公尺、室外1公尺，但不高括小朋友的照顧者。捷運上有人抱小嬰兒，請大家把距離讓出來。
指揮中心統計，國內382例確診，含今日新增案381、382，分別為328例境外移入及54例本土病例。國內確診個案新增1例死亡，為我國第6例死亡個案，91人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
陳時中再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。
返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
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