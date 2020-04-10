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黃復興新主委臧幼俠被諷「吳斯懷」 鋼管勞軍惹爭議

聯合報 / 記者程嘉文
國民黨「黃復興黨部」新任主委人事再掀爭議。新任主委臧幼俠被黨內質疑是藍皮綠骨、藍皮紅骨，擔任南部後備司令時，還鬧出鋼管秀辣妹「慰勞」教召官兵風波。圖／報系資料照片
國民黨「黃復興黨部」新任主委人事再掀爭議。新任主委臧幼俠被黨內質疑是藍皮綠骨、藍皮紅骨，擔任南部後備司令時，還鬧出鋼管秀辣妹「慰勞」教召官兵風波。圖／報系資料照片

國民黨主席江啟臣上任後起用新人事，但國民黨鐵票部隊「黃復興黨部」主委人事再掀爭議。新任主委臧幼俠曾任高雄市前市長謝長廷的兵役處長，近年頻繁參加兩岸交流，甚至接受大陸統戰部接待，被黨內質疑藍皮綠骨、藍皮紅骨，「投綠又投紅」。

此外臧幼俠擔任南部後備司令時，還鬧出鋼管秀辣妹「慰勞」教召官兵的風波，當初踢爆此事的後備軍人是一位媒體記者，現已是藍營地方公職人員。

「沒人比我更忠黨愛國！」臧幼俠面對黨內爭議強調，自己雖沒有因政黨輪替而報退，但國民黨敗選後辦理黨員清查，自己是少數敢去重新登記的現役將官。至於辣妹鋼管秀勞軍爭議，臧幼俠表示，當天情況就是安排鋼管秀，但現場照片證明，舞者都有穿熱褲，但旅長等高階幹部，事先並未確實掌握表演內容。

更多內容請見【聯合報專區】：【黃復興存亡1】新主委臧幼俠被諷「吳斯懷」 鋼管勞軍曾惹議

國民黨 黃復興黨部

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