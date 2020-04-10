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台日漁業協議7周年 馬英九：兩民族解決百年爭端典範

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
今天是「台日漁業協議」簽訂7週年紀念日，前總統馬英九上午在臉書表示，該協議對台日平等互惠，雙方都未感委屈；我方漁權談判中堅守對釣魚台列嶼主權，爭取漁權，讓漁民漁獲量大增，達成「主權不讓步，漁權大進步」豐碩成果。圖／截自馬英九臉書
今天是「台日漁業協議」簽訂7週年紀念日，前總統馬英九上午在臉書表示，該協議對台日平等互惠，雙方都未感委屈；我方漁權談判中堅守對釣魚台列嶼主權，爭取漁權，讓漁民漁獲量大增，達成「主權不讓步，漁權大進步」豐碩成果。圖／截自馬英九臉書

今天是「台日漁業協議」簽訂7週年紀念日，前總統馬英九上午在臉書表示，該協議對台日平等互惠，雙方都未感委屈；我方漁權談判中堅守對釣魚台列嶼主權，爭取漁權，讓漁民漁獲量大增，達成「主權不讓步，漁權大進步」豐碩成果。

馬英九認為，「台日漁業協議」為中華民族與大和民族120多年恩怨情仇提供一個以和平方式解決爭端寶貴先例，對雙方友誼、區域和平都具重要意義；協議簽訂後雙方漁業糾紛從每年十餘件降到幾乎為零，這是他身為「老保釣」可告慰當年保釣同志與台灣漁民的成果。

馬英九回憶，簽訂「台日漁業協議」那年，日本總理安倍晉三說「台灣是日本的重要伙伴，台日簽署漁業協議，對雙方而言均甚為正面」；美國國務卿凱瑞也公開稱，「台日漁業協議」是推動區域穩定典範，東協各國、紐澳與歐盟也都肯定。

馬英九表示，2012年9月25日，292位蘇澳漁民搭乘大批漁船前往釣魚台列嶼舉行「爭生存、護漁權」和平示威， 58艘台灣漁船在12艘海巡署艦艇護衛下，與34艘日本海上保安廳艦艇對峙，相互噴水喊話、造浪對抗。

馬英九說，一個多月後日方一反前16次漁業談判的消極態度，在2012年11月開始認真與我方展開第17次漁業談判；2013年4月10日，台日正式簽訂「台日漁業協議」，雖未觸及主權爭議，但成功解決台日40年漁權爭議。

馬英九指出，「台日漁業協議」為台灣漁民爭取到在面積7萬平方公里的釣魚台海域自由作業、不受日方干預，該漁區漁獲量（包括鰹魚、鯖魚、鬼頭刀、黃鰭鮪、黑鮪魚、馬頭魚）因此增加三倍，黑鮪魚捕獲量首次占全台總捕獲量的四成。

馬英九 漁民 日本

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