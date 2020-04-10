快訊

名古屋所在地 日本愛知縣獨自宣布進入緊急狀態

美國「戰略醫用儲備」見底：聯邦的防疫共濟與猜忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】紓困貸款雪中送炭 政府不夠快 也不夠準

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／聯合報資料照
圖／聯合報資料照

新冠疫情持續延燒，衝擊全球經濟，國內也逐漸從防疫主戰線，移防至防疫、紓困兩邊作戰，但萬變不離其宗，防疫講究快、狠、準，紓困亦然。蔡政府提出二階段紓困，金額達我國GDP5.5％的規模，雖有兆元之譜，但比例上相較於韓國、新加坡，乃至於歐洲國家，仍屬偏低。夠不夠狠，見仁見智。

而更重要的是，紓困預算能否花在刀口上，迅速投入所需企業。1兆500億元中，7千億元企業貸款為紓困骨幹，這筆錢能否快速轉移到企業手上，實為執行關鍵。然而，根據金管會資料，截至4月6日為止，全國銀行只核准貸出74億元，連百億元都不到，恐怕是緩不濟急。

雖然行政院解釋，該數目金額僅計算「政策性貸款」，主要針對業績下滑的重災企業，其實紓困貸款金額已高達400億元，不過重災企業何其多，難道只有目前統計不到千戶？貸出百億元不到即可緩解情勢？如此豈不是小看當前的經濟情勢？

紓困金額夠不夠快，不少企業主都有微詞，紓困救急如救火，2千多申請戶中，只有510個重災戶得到核准，快是不夠快的，更怕政府快不起來，出手也沒有正中紅心。

面對疫情，中小企業乃最脆弱的經濟環節，一旦消費市場冷卻、金流停滯，馬上面臨經營危機。然而，中小企業若不能從紓困貸款中獲得及時雨，則要改以自辦貸款等方式取得資金，到時則回到一般的審查標準，恐怕受被大企業的排擠。

誠然，大企業的維持，有助於穩定就業人口，不會造成大量的失業人口，但中小企業一但倒閉，相關企業主、勞工極有可能淪為弱勢、貧窮人口，對社會安定性影響極大，更容易形塑市場，形成大者恆大的局面。

政府紓困，期盼是雪中送炭，不但要送得快，還要送到家，別送到對街，不但中小企業主可能找不到，還要跟人搶破頭，最後乾脆摸摸鼻子，盈虧自負。

疫情 成大

延伸閱讀

加強防疫 竹北7校師生獲贈3800瓶乾洗手液

龍山寺呼籲素食3天為消弭疫情祈福 徐國勇響應

莫斯科防疫政策異動 患肺炎視為潛在染疫者

防疫優先 蘇貞昌：五一連假景點交通將總量管制、分流

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

蘇貞昌再嗆陳玉珍 ：沒有台灣還有什麼中華民國

國民黨立委陳玉珍今天和行政院長蘇貞昌今天再度針對「台灣是不是一個國家」唇槍舌戰；陳玉珍說，中華民國是主權獨立的國家，她不...

【即時短評】紓困貸款雪中送炭 政府不夠快 也不夠準

新冠疫情持續延燒，衝擊全球經濟，國內也逐漸從防疫主戰線，移防至防疫、紓困兩邊作戰，但萬變不離其宗，防疫講究快、狠、準，紓...

U值媒／台灣其實沒有「種族歧視」問題

我覺得台灣沒有「種族歧視」問題。「種族歧視」的定義是來自生物性的，即人種決定了其優劣，最典型就是白人至上主義者歧視黃種人和黑人。比如我在英國時就常遇到極端白人右翼的種族歧視和言語暴力，這些人是完全無視你的醫生身份，社會和資本地位的，他看你是黃種人就是攻擊和歧視你。

國營事業約聘制遭批養肥貓 時力籲經濟部改進

時代力量立委陳椒華今天舉行記者會表示，新冠肺炎疫情當前，在勞工、企業一片苦哈哈的同時，經濟部國營事業卻透過不合理的聘用制...

陳椒華控國營事業政治酬庸領高薪 籲經濟部公開透明

時代力量立法委員陳椒華上午舉行記者會指控經濟部國營事業有政治酬庸約聘雇坐領高薪，她表示經濟部國營事業約聘人員制度由來已久...

蘇貞昌：歡迎武漢歸國國人 但也要照顧2300萬國人

武漢解封，行政院長蘇貞昌今天表示，歡迎跟關心武漢歸國的同胞，但一如過去宣布的，防疫優先，會照顧武漢歸國同胞，但也要兼顧2...

影／國共論壇停擺 專訪江啟臣：彼此沉澱不是壞事

兩岸關係緊張，國共論壇自2016年底至今無下文，國民黨主席江啟臣表示，「雙方彼此沉澱一下，不是壞事」，江啟臣說在經過兩次...

家庭主婦變酒店公關 鄭文燦：衛生局女科長是幕後關鍵

台北市一間酒店女公關傳出確診新冠肺炎，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議提到，中央流行疫情指揮中心原判定該案是「家庭主婦」...

不信公道喚不回 羅智強說到做到捐國民黨80萬

國民黨革命實踐研究院院長羅智強上任後，宣示要捐款給黨80萬，昨天兌現，分以50萬與30萬兩筆金額方式匯款捐入國民黨獻金專...

【即時短評】譚德塞口舌之快 彷彿幫蔡政府寫最佳劇本

隨著新冠肺炎疫情加劇，全球大流行已是不言而明的事實。而相較於不斷攀升的確診人數，世界衛生組織（WHO）的公信力則呈反比跌...

籲別當政治Nokia 陳炳甫：我應對外自稱中華民國台灣

國民黨兩岸路線陷入盤整，民進黨籍總統蔡英文卻將「中華民國台灣」名稱宣揚國際，企圖將中華民國「台灣化」。兼國民黨中常委的台...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數破159萬9.5萬人喪命 紐約死亡人數連3天創單日新高

家庭主婦變酒店公關 鄭文燦：衛生局女科長是幕後關鍵

影／譚德塞指台灣人身攻擊 旅英台生公開信要求道歉

影／盧秀燕：即日起台中八大行業消費「實名制」

台灣口罩到中美洲了！吳釗燮諷：這是來自台灣的攻擊

澳媒：譚德塞套用中國台詞諉過台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。