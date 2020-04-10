【即時短評】紓困貸款雪中送炭 政府不夠快 也不夠準

新冠疫情持續延燒，衝擊全球經濟，國內也逐漸從防疫主戰線，移防至防疫、紓困兩邊作戰，但萬變不離其宗，防疫講究快、狠、準，紓困亦然。蔡政府提出二階段紓困，金額達我國GDP5.5％的規模，雖有兆元之譜，但比例上相較於韓國、新加坡，乃至於歐洲國家，仍屬偏低。夠不夠狠，見仁見智。

而更重要的是，紓困預算能否花在刀口上，迅速投入所需企業。1兆500億元中，7千億元企業貸款為紓困骨幹，這筆錢能否快速轉移到企業手上，實為執行關鍵。然而，根據金管會資料，截至4月6日為止，全國銀行只核准貸出74億元，連百億元都不到，恐怕是緩不濟急。

雖然行政院解釋，該數目金額僅計算「政策性貸款」，主要針對業績下滑的重災企業，其實紓困貸款金額已高達400億元，不過重災企業何其多，難道只有目前統計不到千戶？貸出百億元不到即可緩解情勢？如此豈不是小看當前的經濟情勢？

紓困金額夠不夠快，不少企業主都有微詞，紓困救急如救火，2千多申請戶中，只有510個重災戶得到核准，快是不夠快的，更怕政府快不起來，出手也沒有正中紅心。

面對疫情，中小企業乃最脆弱的經濟環節，一旦消費市場冷卻、金流停滯，馬上面臨經營危機。然而，中小企業若不能從紓困貸款中獲得及時雨，則要改以自辦貸款等方式取得資金，到時則回到一般的審查標準，恐怕受被大企業的排擠。

誠然，大企業的維持，有助於穩定就業人口，不會造成大量的失業人口，但中小企業一但倒閉，相關企業主、勞工極有可能淪為弱勢、貧窮人口，對社會安定性影響極大，更容易形塑市場，形成大者恆大的局面。

政府紓困，期盼是雪中送炭，不但要送得快，還要送到家，別送到對街，不但中小企業主可能找不到，還要跟人搶破頭，最後乾脆摸摸鼻子，盈虧自負。