國營事業約聘制遭批養肥貓 時力籲經濟部改進

時代力量立委陳椒華今天舉行記者會表示，新冠肺炎疫情當前，在勞工、企業一片苦哈哈的同時，經濟部國營事業卻透過不合理的聘用制度來招募人員，雖一年一聘，但薪水奇高，遠遠高於一般公開考試所任用人員；這些約聘僱人員任用不須經過考試，僅需面試，更可能成為萬年約聘僱，形同政治酬庸。

陳椒華表示，本案是經濟部員工向前立委黃國昌陳情案件，黃也於去年3月、4月兩度於經濟委員會質詢經濟部長沈榮津，沈也當場承諾徹查，也獲國營會副主委吳豐盛及中油董事長歐嘉瑞承諾改正；然而至今整整過了一年，大批遭點名的約聘僱人員依然安坐在位子上，國營事業儼然成為董事長安插自己人的最好場所。

陳椒華說，經濟部國營事業約聘僱人員制度由來已久，以中油為例，曾多次於報紙刊登以招募「媒體公關人員」、「企業形象塑造人員」名義刊登約聘僱人員招募啟事，卻只說明「國內某大型企業徵才」，不願放上中油公司的名稱，且常刊登數天即撤下，難道是怕社會大眾知道中油正在招募約聘僱人員。陳椒華批評，約聘僱人員的考試內容不僅免除筆試，僅需面試，在刻意不宣傳情況下，極少人報名故錄取率高，造成公司內部許多員工不滿聲浪，敢怒不敢言。

陳椒華指出，根據中油回覆的資料，現中油約聘人員平均月薪8.9萬元，約僱人員4.9萬元，都遠高於一般公開考試晉用人員的平均3萬左右，形同養肥貓。陳椒華說，百工百業蕭條之時，約聘僱人還可坐領高薪，或透過後門進入國營事業任職，令人難以接受，請經濟部提出調查報告、修訂不合理法規，並追查所有約聘僱人員如何進用，給社會大眾交代。

經濟部人事處處長陳榮順表示，在上次經黃國昌質詢此問題後，有針對約聘僱人員進行相關考評，並非一直續聘下去；而約聘僱人員之所以薪資較高，是因為許多缺額是律師、專業人士等本來在業界就較高薪所致。