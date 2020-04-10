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蘇貞昌再嗆陳玉珍 ：沒有台灣還有什麼中華民國

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍(右)今天在質詢時和行政院長蘇貞昌辯論台灣是不是一個國家。圖/取自國會頻道
國民黨立委陳玉珍(右)今天在質詢時和行政院長蘇貞昌辯論台灣是不是一個國家。圖/取自國會頻道

國民黨立委陳玉珍今天和行政院長蘇貞昌今天再度針對「台灣是不是一個國家」唇槍舌戰；陳玉珍說，中華民國是主權獨立的國家，她不管去哪裡都敢公開講，蘇貞昌回應，陳玉珍說台灣不是一個國家的說法不被主流民意接受，這個說法很不當，「如果沒有台灣，還有什麼中華民國」。

國民黨立委陳玉珍上個月在國會質詢時說中華民國才是國家，台灣不是，行政院長蘇貞昌隔天受訪時說「那她就沒資格當國會議員」。陳玉珍今天質詢時說，今天要再和蘇貞昌討論，再來「珍」「昌」相對。

陳玉珍說，她之前說台灣不是國家，網路湧進大量留言，很多年輕族群留言說，既然她說她是福建省金門人，那就滾回中國去；陳玉珍說，她雖然飽受批評，但她覺得自己底氣十足，還去翻了國中教科書，發現很多課本都沒有講清楚中華民國下有福建省，福建省下有連江縣跟金門。

蘇貞昌說，當全世界的人一再稱讚台灣防疫做的最好時，卻有國會議員說台灣不是國家，「我覺得她不夠資格當國會議員」；蘇貞昌說，他一輩子努力維護言論自由，他雖然不贊成陳玉珍說台灣不是國家，「非常不對，也不夠格」，但對於網友要陳玉珍滾回中國，這樣的言論他也不認同，也是不對的行為。

蘇貞昌說，他對於金門同胞早年為了抵抗不要被中國大陸佔領浴血奮戰感到敬佩，但沒想到陳玉珍是金門選出的國會議員，卻跟中國大陸說同樣的話，說台灣不是國家，這樣的講法是主流民意不能接受的，陳玉珍領台灣人民血汗錢卻那樣說，很不當，「如果沒有台灣，還有什麼中華民國」。

陳玉珍回擊，如果只有台灣也沒有中華民國，這樣就沒有金門，這也是金門人最在意的，她也不是領台灣的薪水，是領中華民國薪水，並反問蘇貞昌「你也是（領中華民國薪水）吧？」

蘇貞昌質疑，陳玉珍去中國大陸念法學碩士，敢在北京講中華民國嗎？陳玉珍回嗆，她也領日本交流協會的獎學金去日本唸書，「你要說我舔日嗎？」

蘇貞昌似乎也動氣，問陳玉珍在日本有沒有講中華民國，在北京有沒有公開講中華民國？陳玉珍說，她當然敢，在全世界每個地方都敢公開講，還邀請蘇貞昌一起去北京，公開講中華民國。

陳玉珍 中華民國 蘇貞昌

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