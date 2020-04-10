陳椒華控國營事業政治酬庸領高薪 籲經濟部公開透明

時代力量立法委員陳椒華上午舉行記者會指控經濟部國營事業有政治酬庸約聘雇坐領高薪，她表示經濟部國營事業約聘人員制度由來已久，雖是一年一聘，但薪水奇高，遠遠高於一般公開考試所任用人員，而且這些人員不需要經過考試，僅需面試。

陳椒華表示，本案去年黃國昌兩度質詢經濟部長沈榮津，部長也承諾徹查，然而至今已過一年，遭點名的人員依然還在。她呼籲經濟部任用任何人事都應公開透明與公平，並修正不合理的法規。