陳椒華控國營事業政治酬庸領高薪 籲經濟部公開透明
時代力量立法委員陳椒華上午舉行記者會指控經濟部國營事業有政治酬庸約聘雇坐領高薪，她表示經濟部國營事業約聘人員制度由來已久，雖是一年一聘，但薪水奇高，遠遠高於一般公開考試所任用人員，而且這些人員不需要經過考試，僅需面試。
陳椒華表示，本案去年黃國昌兩度質詢經濟部長沈榮津，部長也承諾徹查，然而至今已過一年，遭點名的人員依然還在。她呼籲經濟部任用任何人事都應公開透明與公平，並修正不合理的法規。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言