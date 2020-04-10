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蘇貞昌：歡迎武漢歸國國人 但也要照顧2300萬國人
武漢解封，行政院長蘇貞昌今天表示，歡迎跟關心武漢歸國的同胞，但一如過去宣布的，防疫優先，會照顧武漢歸國同胞，但也要兼顧2300萬國人的安全。
陸委會發言人邱垂正昨天表示，政府高度關切在武漢國人返國，特別武漢解封政府須觀察相關情況，我方會依照執行過去滯留民眾接返經驗與基礎，持續與對方溝通，來進行後續的安排事宜。
蘇貞昌表示，武漢是新冠肺炎的發源地，連中國大陸雖然解封武漢，但其他各城鎮都對武漢人有特別的管制措施，台灣也是基於保護全國2300萬人的安全，要做必要的措施。
蘇貞昌說，要從武漢歸國的同胞，政府一樣關心、歡迎，但一如過去宣布的，防疫優先，所以希望依照宣布的相關作業，若國人是用包機接回，或是從其他航線回來，像之前有從上海回來的，我們兼顧照顧歸國國人，但也要照顧2300萬國人的安全。
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