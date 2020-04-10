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回擊譚德賽批評 林佳龍：WHO排擠打壓台灣損人不利己

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽公開批評台灣近3個月來不斷對他人身攻擊、種族歧視，外交部昨天則強烈要求譚德賽道歉。交通部長林佳龍今天也跟進批評，WHO成立宗旨是為了全世界每個人的健康而努力，但事實上卻是排擠和打壓台灣。

林佳龍說，WHO常年受中國控制，對台灣進行被告缺席的審判，沒辦法很公正，所以蔡英文總統才邀請秘書長譚德賽來台灣實際了解，讓台灣能出席世界衛生組織，去陳述防疫的努力與成果。

林佳龍表示，台灣長期受到WHO的排擠，卻從本來被認為可能是這次防疫最危險地方，成為全世界防疫最成功與安全的地方；被排除在WHO之外，卻最能貢獻，台灣的存在讓WHO偏離成立宗旨一事暴露在世人眼前，所以也應參與WHO事務。

林佳龍批評，防疫、健康無國界，WHO應該檢討排斥台灣的參與是被告缺席的審判，不但對台灣不公平，也是損人不利己的事情。

WHO 林佳龍

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