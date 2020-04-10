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影／國共論壇停擺 專訪江啟臣：彼此沉澱不是壞事
兩岸關係緊張，國共論壇自2016年底至今無下文，國民黨主席江啟臣表示，「雙方彼此沉澱一下，不是壞事」，江啟臣說在經過兩次大選，人民的情緒及目前疫情當頭，實在沒有必要去過度談論政治議題，國共雙方正好可以藉此時間，彼此好好思考未來的兩岸問題，江啟臣說國民黨目前先確定兩岸論述比較要緊。
江啟臣說國共的溝通模式是不是一定要以論壇的模式來進行，未來都可以再討論，只是他的國民黨主席任期僅有短暫的一年，國共論壇要進行就得提前操作辦理，江啟臣的此番說法是否代表本屆黨主席任內將不會有積極作為，江啟臣則予以否認，「也不能這樣講，因為現實有太多變數」，因此他目前的優先順序是先促成內部的兩岸論述共識。
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