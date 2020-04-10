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和華府智庫分享抗疫經驗 吳釗燮：資訊透明是成功關鍵

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮9日在美國華府智庫的線上研討會中發表專題演講。圖/取自網路
外交部長吳釗燮9日在美國華府智庫的線上研討會中發表專題演講。圖/取自網路

外交部長吳釗燮9日在美國華府智庫的線上研討會中發表專題演講；吳釗燮表示，資訊透明是台灣防疫政策成功的關鍵之一，政府每日舉行記者會向社會大眾詳細說明，這也是「台灣模式」和中國模式最大的差別，「在台灣，政府無法隱匿或扯謊，但中國卻因其制度缺陷及政體本質而無法說出真相」。

外交部今天發布新聞稿，表示吳釗燮美東時間9日以預錄影片方式，在美國華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的線上研討會中發表專題演講，分享台灣對抗新冠肺炎疫情的經驗與國際合作成果，吳釗燮也提到，「台灣模式」提供民主國家防疫更好的做法，籲請美國及各國支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO），讓台灣與國際社會分享成功的抗疫經驗。

吳釗燮說，台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）近年來已成為促進印太區域國家的重要討論及交流的平台，外交部正在籌辦一場關於新冠肺炎的GCTF工作坊，將與各國分享抗疫經驗與最佳作法。

吳釗燮表示，新冠肺炎疫情成為全球大流行，台灣因為地理位置鄰近中國、兩岸往來航班及人員互動密切，再加上無法取得WHO第一手疫情資訊等原因，外界原以為新冠病毒會肆虐台灣。然而，台灣政府因記取2003年SARS疫情的慘痛教訓，透過超前部署和積極行動，將疫情對民眾日常生活的衝擊降到最低。

吳釗燮表示，台灣具體的防疫作為包括：及早成立中央流行疫情指揮中心，並透過政府的充分授權，協調各部會採取追蹤檢測接觸者、隔離措施、防疫物資配發與增產、財政紓困方案等多重有效的防疫措施。

吳釗燮表示，台灣上個月與美國簽署「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，兩國將提供彼此所需的重要防疫醫療用品，雙方並就疫苗、藥品與檢測試劑的研發與生產進行交流合作。此外，台灣也加緊提供重要醫療物資給疫情嚴重國家的醫護人員，我國捐贈的醫療口罩即將運抵歐洲及美國，投入前線抗疫。

吳釗燮說，「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help!），不只是一句口號，更是具體的行動，中國政府在此次新冠肺炎疫情中積極向世界推銷威權體制有資源及能力控制疫情的論點，台灣恰是中國論述的有力反證。「台灣模式」證明，對自由與開放的民主國家而言，防疫有更好的做法，資訊開放、言論自由才是致勝的關鍵。

吳釗燮 疫情 新冠肺炎

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