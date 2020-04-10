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譚德塞痛罵台灣 蘇貞昌批不知感恩、無的放矢

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蘇貞昌：譚德塞無的放矢 不知感激 盼他道歉

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前在瑞士日內瓦總部例行記者會中點名台灣對他種族歧視和人身攻擊。行政院長蘇貞昌今表示，他的發言是無的放矢，沒有證據亂講話，也對台灣長期對他的母國衣索比亞的幫助，不知感激，希望他對自己的錯誤行為道歉。

蘇貞昌今至立法院繼續接受總質詢。針對譚德塞的發言，他在受訪時表示，很遺憾看到WHO秘書長老是發言引起全世界各國的公憤，對台灣更是不公平，也有違他在位子上應有的專業跟公正，以至於今天疫情如此嚴峻，他卻還對台灣無的放矢，沒有證據的亂講話，其實很不夠格在那個位子上。

他表示，台灣是在全世界，因爲中國的政治打壓，最被排擠、被歧視，最被不公平對待的國家，所以台灣最知道被歧視的滋味，以及被不公平對待的痛苦。

蘇貞昌並指出，台灣雖然小，卻非常盡力對世界做出貢獻，也盡力照顧弱勢，包括對譚德塞的母國衣索比亞的貧窮弱勢也一直給予照顧，也訓練該國的醫療人員。他認為，譚德塞的發言，不但無的放矢、不公正，也對台灣對其母國的幫助不知感激，令人遺憾，希望他對自己的錯誤行為道歉。

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