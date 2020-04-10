不信公道喚不回 羅智強說到做到捐國民黨80萬

立法院內政委員會昨天初審通過「國土計畫法」部分條文修正草案，將縣市國土計畫由原本的兩年延長為三年，較複雜的縣市國土功能分區圖，則由兩年延長為四年。至於爭議的「經行政院核定之國家重大建設計畫情況下，可適時檢討變更各級國土計畫」條文，確定不納入，修正草案可望月底前完成三讀。

2020-04-10 00:39