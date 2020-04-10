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不信公道喚不回 羅智強說到做到捐國民黨80萬
國民黨革命實踐研究院院長羅智強上任後，宣示要捐款給黨80萬，昨天兌現，分以50萬與30萬兩筆金額方式匯款捐入國民黨獻金專戶。羅上午在臉書說明，30萬來源是個人存款捐，50萬來源是競選節餘款捐，說到做到就是羅智強。
羅智強表示，80萬對擁有金山銀山，大養網軍的民進黨，連塞牙縫都不夠，但對國民黨、對革命實踐研究院來説這是從自己做起的革命決心、實踐開始，不信公道喚不回。
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