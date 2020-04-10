【即時短評】譚德塞口舌之快 彷彿幫蔡政府寫最佳劇本

隨著新冠肺炎疫情加劇，全球大流行已是不言而明的事實。而相較於不斷攀升的確診人數，世界衛生組織（WHO）的公信力則呈反比跌落谷底。本該是疫情最前線的國際領導組織，WHO顯得慢半拍，未能及時發揮預警、協助各國圍堵病毒的功能。

談不上先期防堵，也無能後發先至，回頭看2月底疫情流竄時，秘書長譚德塞一句「現在使用大流行一詞不符合事實」，明顯過分樂觀。

雖然，譚德塞終於在3月11日改口，但直言，「對於疫情擴散的嚴重程度感到震驚，各國面對疫情反應麻木、不作為的情況也讓人深感關切」，不但有幾分教訓人的蠻橫，更是要卸責的口吻。

譚德塞一副國際缺乏警覺性與世衛組織毫無關係的消極態度，以及對中國防疫老是多一份心眼的溫柔，都讓明眼人瞧得不舒服，也讓他成為眾矢之的。

如今譚德塞顯然欲以「受害者」之姿，模糊焦點，重新取得話語權。對於美國總統川普的批評，譚德塞強力回應，似有意營造「小蝦米鬥大鯨魚」，惹人同情，也有很高的機會成功，淡化WHO在疫情中的失能角色。但他話鋒一變，轉向攻擊台灣則顯得不智。

台灣非WHO的會員國，更長期不被WHO視為「主權國家」，譚德塞指台灣對他做人身攻擊，卻拿不出被台灣傾上下國力系統性攻擊的證據。而台灣這中國大陸旁的一小島，曾幾何時有如斯的影響力，大到足以撼動堂堂國際組織的秘書長？倘若台灣當真這樣強，又何苦三不五時就要呼籲世衛邀請加入？

除非譚德塞每日關注台灣網友的留言，如此「愛台灣」，否則台灣何來他口中強勢？

而對蔡政府來說，這簡直是求之不得的結果。譚德塞彷彿幫蔡政府寫好了最佳劇本，不但把台灣拉進國際目光，也讓台灣坐實以小搏大的弱勢角色，並在台灣捐贈口罩後，加倍贏得國際的同情；而在國內，譚德塞的主動出擊，亦團結朝野，讓輿論槍口一致對外。一來一往，蔡政府只有加分，極難失分。

譚德塞自以為出了一口氣，恐怕卻做了最失敗的公關操作，也意外把台灣推向國際舞台。