籲別當政治Nokia 陳炳甫：我應對外自稱中華民國台灣

國民黨兩岸路線陷入盤整，民進黨籍總統蔡英文卻將「中華民國台灣」名稱宣揚國際，企圖將中華民國「台灣化」。兼國民黨中常委的台北市議員陳炳甫近日跟進主張，稱「中華民國台灣」是台灣人值得驕傲的對世界、大陸喊出的名稱。

陳炳甫表示，「愛台灣」是每一個生活在寶島的台灣人共識，如今卻變成民進黨專用，這樣的說法不是隨波逐流、不是跟民進黨起舞，因為「愛台灣」不是民進黨的特權，「中華民國台灣」更不是民進黨的專利。

陳炳甫認為，若國民黨繼續故步自封不肯面對現況、緩慢改變，那就會如同許多台灣傳統工廠，一味堅持只做自認為品質好的產品而不知市場變化，就會像NOKIA般一蹶不振，未來也只能當一個較大的反對黨而已。

陳炳甫說，中華民國是我國國名，台灣是國人生活的土地，目前實質的中華民國就等於台灣，這是國人必須面對的現況；陳炳甫表示，一個產品要成功推出得先確認目標客群，國民黨要重新取回政權，第一步要先了解選民結構與型態。

陳炳甫分析，2000年民進黨執政後更改課綱以台灣為主體，表示當年15歲就讀高一，今年35歲以下的人都受新式教育，這群人仍然愛中華民國，但他們心中的中華民國就是台灣，而不是憲法中包含大陸地區的中華民國。

陳炳甫說，上述這樣的人10年後將超過可投票人口的一半，國民黨得不到他們的認同，就不可能重返執政。

「對的事情我們要大聲講，更要取得發言權」。陳炳甫表示，國民黨的核心價值是中華民國，應運用內在的價值予以重新定位，當民眾感受到國民黨比民進黨更愛台灣、更能確保台灣的民主自由時，才能像IBM一樣浴火重生。