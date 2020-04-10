觀察站／江主席 須打一場諾曼第勝仗

歷經一個月布局，國民黨主席江啟臣黨務人事終底定，但陣勢擺開後，略顯薄弱的人事起手式，反讓黨內領導威望再受質疑，江啟臣並未讓國民黨順風啟程。江主席要確立黨內領導地位，甚至布局接下來選戰，此刻唯有盡快打出一場諾曼第勝仗。

挾國民黨內青壯世代領袖氣勢地位，一舉拿下國民黨主席的江啟臣，卻因世代交替疑慮與黨內派系角力，當選至今始終缺乏一呼百諾氣勢，黨內要角雖多表示相挺，但袖手旁觀的人也不少。

這樣的限制，影響所及不僅是江啟臣黨務號令難以強勢貫徹，人事布局也展現不出新局，更別提江上任之後企圖推動十一人決策平台、數位行銷科技長等黨務改革，黨內也多是質疑大於力挺。

國民黨無法開創新局，江個人也須負相當責任，長期以來略顯保守的行事風格，就屢受黨內同志詬病，即使有綜觀全局規畫，最後可能淪為孤芳自賞。

第二次世界大戰末期，同盟國橫渡英吉利海峽，在諾曼第發起大規模登陸作戰，要對當時盤據歐陸的德國展開反擊，雖遭遇龐大損傷，但這場關鍵勝仗也為軸心國敗亡敲下喪鐘。

江啟臣任期僅一年四個月，要在有限任期迅速建立威望，實現改革理想，最好的方式就是好好打贏一場硬仗。如今在疫情籠罩下，江的戰場選項並不多，挺住高雄市長韓國瑜或重構兩岸論述都是艱難挑戰，但無論如何，江都該展現義無反顧的魄力，讓領導力獲得眾人信服。