川普弄錯新冠肺炎源頭 蔡正元：錯誤政策比貪汙更可怕

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
蔡正元臉書引用的紐約時報報導。圖／翻攝蔡正元臉書
蔡正元臉書引用的紐約時報報導。圖／翻攝蔡正元臉書

國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書引用紐約時報報導，指在紐約爆發的新冠肺炎病毒證實來自歐洲，但美國總統川普卻是下令中國人禁止入境，顯然弄錯對象，可見「錯誤政策比貪汙更可怕」。

蔡正元根據紐約時報報導指出，在紐約引爆的新冠肺炎病毒，經過西奈山醫學院和紐約大學醫學院的基因分析，不約而同做出相同結論，原來這些在紐約肆虐的病毒不是來自亞洲，確定是三月中旬來自歐洲。

蔡正元說，所以川普在1月31日下令禁止中國人入境及禁止到過中國的人入境，顯然弄錯對象了，當時更應該做的是禁止歐洲人入境美國或全面篩檢。

蔡正元感嘆，三月上旬美國政媒還忙著嘲笑中國是亞洲病夫，完全不把病毒當回事，但病毒才不管種族膚色，不尊重科學專業的政策，犯下這麼大的失誤，導致這麼多紐約人冤死，真的是錯誤政策比貪汙更可怕。

紐約時報 蔡正元 新冠肺炎

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