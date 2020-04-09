獨 / 北部5歲男童遊東部後現肺炎症狀 檢驗結果出爐
北部一名5歲男童清明連假時跟家人至東部某景點遊玩，回家後竟出現「發燒、呼吸會喘」等症狀，家人帶至某醫院就診後發現，男童不但出現「社區型肺炎」症狀，耳溫也超過37.5度，立即被送往負壓隔離病房，並通報疫情指揮中心篩檢。如今2次篩檢結果出爐，皆呈陰性，後續經院方評估健康狀況可出院後，男童即可返家自我健康管理14天。
據台大醫院「社區型肺炎藥物治療簡介」中指出，社區型肺炎是肺實質急性感染，意指病人在日常生活（如社區活動或家中）所得到的感染，其中可能引起肺炎的病原菌包括細菌（最常見）、病毒或黴菌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言