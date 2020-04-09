獨 / 北部5歲男童遊東部後現肺炎症狀 檢驗結果出爐

北部一名5歲男童清明連假時跟家人至東部某景點遊玩，回家後竟出現「發燒、呼吸會喘」等症狀，家人帶至某醫院就診後發現，男童不但出現「社區型肺炎」症狀，耳溫也超過37.5度，立即被送往負壓隔離病房，並通報疫情指揮中心篩檢。如今2次篩檢結果出爐，皆呈陰性，後續經院方評估健康狀況可出院後，男童即可返家自我健康管理14天。

據台大醫院「社區型肺炎藥物治療簡介」中指出，社區型肺炎是肺實質急性感染，意指病人在日常生活（如社區活動或家中）所得到的感染，其中可能引起肺炎的病原菌包括細菌（最常見）、病毒或黴菌。