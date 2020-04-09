郝龍斌臉書透露對父親的思念 兩句話概括郝柏村一生

行政院前院長郝柏村日前過世，兒子郝龍斌在臉書提起很多人問他是怎麼看父親？他表示，郝柏村是他心目中真正的英雄，永遠學習的榜樣。

「父親的自律來自生活，用於工作」。郝龍斌說，郝柏村從每日游泳打球，著作千餘字，到近十年專注的抗戰歷史真相還原，目標清楚明確，沒有一天早上起床不知當日的計畫。

郝龍斌說，蔣經國總統過世時，郝柏村率三軍效忠憲法產生的總統，奠定軍隊國家化典範。在1990年被前總統李登輝提名行政院長時的無私接任，之後為了國家認同及反對台獨，遵守憲法率內閣總辭，立下國會改選行政院總辭的憲政慣例。對父親而言，從軍的槍林彈雨，從政的風雲起伏，都不過是在不同崗位，為國家一樣的盡心奉獻。

郝龍斌表示，郝柏村是當時穩定政局的關鍵力量，父親曾是軍事強人，也是強勢閣揆，更有大中華情結，郝柏村為所當為，言所當言，為的是讓中華民國強大。張祖詒先生用「出將入相有萬丈豪氣，領軍治國無半點私心」概括了父親的一生。

郝龍斌說，身為子女，他當然不捨郝柏村的離開。但知道大家對他的懷念，及他一生對國家的影響，「我們以父親為榮，他是我們的驕傲」。