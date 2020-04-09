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林佳龍重批譚德塞：用「誰霸凌誰」來簡化、混淆肇因

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
交通部長林佳龍說，從這次疫情造成全球混亂的狀況，不難發現WHO的失職源自組織的缺陷。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍說，從這次疫情造成全球混亂的狀況，不難發現WHO的失職源自組織的缺陷。圖／取自林佳龍臉書

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天指責台灣過去三個月對他人身攻擊。交通部長林佳龍今天說，從這次疫情造成全球混亂的狀況，不難發現WHO的失職源自組織的缺陷，譚德塞身為秘書長有責任正視、並且解決矛盾，不應該用「誰霸凌誰」或「誰歧視誰」的個人層次問題，來簡化、混淆或遮蓋肇因。

林佳龍今在臉書發文說，台灣雖然在WHO「被缺席」，但我們因堅定抗疫，反而更爭氣，被許多國家視為抗疫典範，成為全世界最安全的國家之一，甚至開始幫助世界抵抗疫情。

他說，台灣的醫療進步，體制趨於健全，是最能幫助世界，也幫助WHO達成「Health for All」宗旨的國家，卻長期被排擠、孤立；譚德塞秘書長原本應努力達成WHO的創立宗旨，卻放任政治力干預，將WHO變為「Health for None」。

他批評，WHO對台灣視而不見、聽而不聞，就如同他們對待武漢肺炎一樣。若再不願正視問題，進而對症下藥，WHO將距離「Health for All」越來越遠。期盼譚德塞可以應蔡英文總統之邀到台灣，了解台灣的經驗，協助全球的公共衛生走上正軌，我們也會盡地主之誼，讓他看見台灣這好國好民的風景。

WHO 譚德塞 疫情

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