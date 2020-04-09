【重磅快評】台灣反對任何歧視… 但小明及武漢不算

世界衛生組織（WHO）日內瓦總部例行記者會上，總幹事譚德塞公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊。譚語一出，簡直讓蔡政府「撿到核彈」，不僅外交部要譚德塞道歉，蔡英文總統抗議之餘也表示，台灣向來反對任何形式的歧視。

譚德塞有沒有遭到來自台灣的人身攻擊，網路隨便一抓都是，這是事實；台灣外交部並未對譚德塞人身攻擊，也是事實。政府出面反擊不實指控天經地義，但若於反擊同時卻枉顧事實，就著實讓人不齒。

總統蔡英文表示，對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，她要表達強烈抗議。顯然，蔡英文總統並未看到網路上台灣各式網軍出征的事實，就以PTT為例，譚德塞所指控的「黑人」（Nigger）根本只是小兒科，更不堪入目的「死黑鬼」、「垃圾黑鬼」、「弱智黑鬼」充斥；各種社群上，更不乏人身攻擊譚的漫畫或P圖。但對於類似偏激言論，試問蔡政府又說過了什麼？

蔡總統說「台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味」，這不僅是事實，更是台灣人民長年的痛；但由她口中說出「台灣向來反對任何形式的歧視」，聽來更是刺耳。

難道蔡總統竟然不知，台灣迄今仍然對已解封的武漢台胞返台，採取註記、必得包機的超高標準；面對如今疫情更嚴重的歐美卻又是另一套標準？更不要說之前的「小明之亂」，陸委會原基於人道考量有條件提出開放陸配子女返台，不料卻難擋民粹壓力被迫作罷；人道援陸也是一例，連準副總統賴清德「幫助大陸就等於幫助台灣」的呼籲都遭責難非議。原來，這種種的「雙標」都不算是歧視！抑或是，是不是歧視唯有蔡政府說了才算？

任何人對台灣的不實指控，身為台灣人都應該要站出來大聲反擊；但另一方面，也必須面對並聲討明顯存在台灣社會的歧視言論，以及政府的歧視性施政。若台灣人民的反歧視竟是立基於這種容忍自己人歧視之上，還真是讓人開了眼界。