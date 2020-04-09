獨╱不是吃素的！綠營逼韓國瑜出來面對 將使出大絕招

「罷韓」通過第二階段連署，韓陣營隨即出招反制。據了解，高雄市議會「無限期」延會，打亂罷韓陣營原先盤算。但他們也不是吃素的，隨即提出反制策略，一方面延續「議會路線」，綠營民代下周一將提案舉行臨時會，逼高雄市長韓國瑜出來「面對」。

另一方面，罷韓陣營將透過「輿論戰」，要深化韓國瑜逃避議會監督與違反罷免民主精神的形象，催出罷韓投票率。

高雄罷韓行動一波接一波，正反兩方鬥智。高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署完成查對過關，最終階段的罷免投票最快6月6日登場。韓陣營隨即啟動「法律戰」，向台北高等行政法院呈狀聲請停止執行，要求停止罷韓案投票，高雄市議會國民黨團並以人數優勢通過議會因應防疫延會，2天3箭讓罷韓陣營疲於接招。

罷韓陣營人士說，由於最終階段罷免投票預計6月中旬的周六登場，原以為占有市議會席次多數的國民黨團，只會將開議時間順延一個月。出乎意料的是，高雄市議會程委會最後決定等疫情緩和再議開會日期，形同「無限期延會」。這讓罷韓團體想在罷免投票前夕，藉由「議會戰場」凸顯韓國瑜不諳市政形象，及衝出最終階段罷免熱度的盤算落空。

但民進黨團使出這個開臨時會的大絕招有用嗎？

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【罷免攻防戰3】綠營反擊 下周提臨時會逼韓國瑜面對