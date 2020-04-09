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中央下令酒店、舞廳停業 黃珊珊：業者生計也要顧

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市副市長黃珊珊。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊。記者楊正海／攝影

中央流行疫情指揮中心今下令全國酒店、舞廳停業，台北市副市長黃珊珊下午舉行防疫會議後受訪指出，因為是中央命令，應該要依照傳染病防治法給予相關的補償市府要徹底的執行，但重點在於生計還是要顧，還是要照顧到市民的基本的權利。

商業處表示，目前向市政府邊登記的酒店有72家、舞廳10家，但員工數的部分，仍要再查。黃珊珊指出，相關的法規，在傳染病防治法中，若有拒絕規避，妨礙各級政府依照37條、第一項第六款規定所訂的防疫措施，依第七十條條第一項可以處新台幣3000元以上、1萬5000元罰款，可連續處罰，執行到停業。

黃珊珊說，中央規定已經宣布要酒店、舞廳停業，這是一個很重要的命令，直接是停業的要求，台北市本來就有對於所謂的八大行業的一些相關的管理辦法，現在是依傳染病防治法的防疫措施，中央有規定，市府就會依照這個命令來辦理。

黃珊珊說，北市平時就有做八大行業的聯合稽查，今天會做強力的稽查，但是如果依照傳染病防治法處理，其實會造成停業後的失業、無薪假問題，依傳染病防治法相關的規定，是不是應該給店家或民眾有一些相關的補償，這是必要的措施。任何人都有生存的需求，但要求他停業，應該顧及生計，因為命令一下，就依法辦理。

黃珊珊指出，北市夜店已經開始停業，今晚會聯合稽酒店和舞廳，警察也幾乎每天晚上都在稽查特種行業，因是密閉、擁擠空間 ，其實生意也不會好，市府要徹底的執行，但重點在於生計還是要顧，還是要照顧到市民的基本的權利。

傳染病 黃珊珊 北市

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