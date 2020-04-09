案379疑為酒店女公關 職場接觸者30人需居家隔離

傳疑似酒店女公關的案379，雖中央流行疫情指揮中心指揮官表示，不予證實其個案號，但今天例行記者會中，卻多次將酒店女公關疫調資料與案379說在一起，目前案379接觸者共匡列35人，其中4位家屬，30名職場接觸者及一名醫院接觸者，皆須居家檢疫14天。

台北市某知名酒店昨晚傳出一名女公關為新冠肺炎確診案例，引發酒客驚慌，今指揮中心例行記者會中，有記者詢問是否針對該酒店女公關足跡發細胞簡訊，指揮官陳時中回覆，目前透過案379資訊系統，足跡清楚，已緊急匡列接觸者，但如有無法掌握活動史，不排除公布足跡。

但昨日公布案379時，據指揮中心公布，平日多在家中，偶爾外出購買居家用品，並沒有在上班，但因個案本身有「疾病」，疫調團隊需再次確認其行蹤。為何今天才傳出其可能是女公關，指揮中心發言人莊人祥僅表示，很多事都是透過疫調慢慢釐清。

針對該確診酒店公關可能感染途徑，莊人祥表示，其發病日約於4月3日，剛在了解釐清可能感染源，研判應與工作型態有關，目前已著手調查接觸者，涉及該例是否隱匿疫調，仍在調查，應考量部分個人因素不方便多加說明。

指揮中心副指揮官陳宗彥說，目前酒店跟舞廳防疫措施是必要的，應配合防疫需要停業，若沒按照規定停業，目前地方政府施設機關，包含經發、都發局或衛生局等單位，皆有相關法源可處理。