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影／專訪江啟臣 嗆執政黨破壞憲政 籲總統領導修憲

聯合報 / 記者 徐宇威 林雍琁／台北即時報導
國民黨黨主席江啟臣接受聯合報系專訪，談及朝野共識修憲下修青年參政權，但民進黨認為「要有歷史高度，深刻討論其他修憲議題」。國民黨主席江啟臣表示，修憲不是不能談，隨時都可以談，而且修憲的高度，最好蔡英文自己出來講。記者徐宇威／攝影
國民黨黨主席江啟臣接受聯合報系專訪，談及朝野共識修憲下修青年參政權，但民進黨認為「要有歷史高度，深刻討論其他修憲議題」。國民黨主席江啟臣表示，修憲不是不能談，隨時都可以談，而且修憲的高度，最好蔡英文自己出來講。記者徐宇威／攝影

國民黨立院黨團日前拋出修憲提案，要下修青年參政權，但外界有聲音認為修憲應該要全面調整，如修改憲政體制等面向，質疑提案領銜的國民黨黨主席江啟臣炒短線，對此江啟臣說國民黨的原則就是「有共識的先行」，但也不反對全面修憲，江啟臣說應由執政黨提出大面向的修憲案，他強調「如果中華民國憲法要整體在體制上面，政體上面要修的話，總統可以出來領導」。

江啟臣說，修憲隨時都能談，如果總統要開憲政會議，他願意參加，要繼續走總統制，還是改內閣制；或是閣揆同意權是否要給立法院，都可以談，但江啟臣也酸民進黨一天到晚都說要廢掉監察院及考試院，雖刪減了考試委員，但監察委員卻派好派滿，江啟臣說蔡政府不修憲，卻用這種方式在制度上做調整，「是誰真正在破壞憲政？」

江啟臣

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