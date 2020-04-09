聽新聞
test
0:00 / 0:00
本報專訪／江啟臣：科技長直屬主席 扛國民黨數位行銷
國民黨主席江啟臣推動海選數位行銷科技長，要力促黨數位轉型。江今接受聯合報系專訪時表示，科技長肩負數位時代國民黨行銷策略，必須跨單位整合，設在主席辦公室下就凸顯重視。
外界解讀國民黨推科技長是並非必要職務，民進黨也沒有設置。江說，他只是要凸顯國民黨要重新塑造網路形象，也讓國民黨找到對外網路溝通窗口；每個黨有不同結構，不是民進黨有國民黨就要有，或民進黨沒國民黨就不能有。
江啟臣指出，現在是網路化、數位化時代，以「數位諸葛亮」包裝徵求科技長構想，只是吸引大家目光；要推動國民黨內部數位化管理、網路數位化內造等工作，但這不是一個人能完成，當然要引入外援，數位長之後也會與新媒體部對接。
江啟臣也強調，他不會讓真正的人才被埋沒，科技長不可能有內定人選，要做就照計畫做，總共有103個人投履歷，他幾乎每份履歷都看，也這樣要求每個評審，其中當然有應徵者嘲諷，但也看到很多人對國民黨仍有期待，讓他蠻感動的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言