本報專訪／江啟臣：科技長直屬主席 扛國民黨數位行銷

國民黨主席江啟臣推動海選數位行銷科技長，要力促黨數位轉型。江今接受聯合報系專訪時表示，科技長肩負數位時代國民黨行銷策略，必須跨單位整合，設在主席辦公室下就凸顯重視。

外界解讀國民黨推科技長是並非必要職務，民進黨也沒有設置。江說，他只是要凸顯國民黨要重新塑造網路形象，也讓國民黨找到對外網路溝通窗口；每個黨有不同結構，不是民進黨有國民黨就要有，或民進黨沒國民黨就不能有。

江啟臣指出，現在是網路化、數位化時代，以「數位諸葛亮」包裝徵求科技長構想，只是吸引大家目光；要推動國民黨內部數位化管理、網路數位化內造等工作，但這不是一個人能完成，當然要引入外援，數位長之後也會與新媒體部對接。

江啟臣也強調，他不會讓真正的人才被埋沒，科技長不可能有內定人選，要做就照計畫做，總共有103個人投履歷，他幾乎每份履歷都看，也這樣要求每個評審，其中當然有應徵者嘲諷，但也看到很多人對國民黨仍有期待，讓他蠻感動的。