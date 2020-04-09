本報專訪／江啟臣：國民黨改革不是拿榔頭敲碎制度

國民黨主席江啟臣上任滿一個月，他自評已從十件事情啟動黨改革，雖然或許有人認為看不到大刀闊斧的改變，但國民黨改革絕對不是拿榔頭把制度敲碎重建，而是需要進手術室細密動刀。改革方法、步驟，他心裡有底，分數往後「留給別人打」。

江啟臣上午接受本報專訪，做任何事，一定有支持與反對，任何的批評指教都是好的，但若只在乎批評，不用作改革。「敢變」是態度，不是橫衝直撞，抓住方法與步驟、節奏，相信一段時間後，大家會看的出來國民黨的改變。他也表示。其中也需要黨內遊說的過程，大家能不能與時俱進，同步向前走，是黨內改革很重要的目的。過程中不同意見必須要溝通整合。

他說，國民黨的改革，不是拿大榔頭把結構敲碎、打掉重來，而是需要進手術室，將不好的陋習、制度缺失、外界批評的文化給割除，國民黨需要一個工具組，什麼部位用什麼工具消毒、縫合，這些改革的方法、步驟，外人或許看不到，他心裡有底。

江啟臣細數，他提出黨的扁平化、網路化、在地化改革，已經啟動了改革十件事，包括：拜會各地方政府、議會，由下而上改革；啟動國民黨空間再設計畫、立法委員考核評鑑機制；召開共度疫情國土安居研討會；整合建立黨團、黨部、智庫「戰情室溝通平台」，超前部署議題設定。還有啟動改革委員會、11人決策平台、社會創新青年委員會，海選數位行銷科技長；確定不分區選區服務認養，協調不分區認養沒有區域立委選區。