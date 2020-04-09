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本報專訪／黨義務職封侯？ 江啟臣：自帶便當 情感無價
國民黨主席江啟臣黨務人事底定，但卻遭批要職近親繁殖、義務職廣封諸侯。江上午接受聯合報系專訪表示，他是大膽用人，特別是針對年輕人，只要表達誠意意願，有一定對工作忠誠度，把工作內容與分際講清楚，不會有太多設限。
江啟臣說，看用人要看做事結果，人是可能換的，能把事情做好，能完成任務就是黨要用的人，沒有年紀、性別考量；國民黨以前容易給人一種「誰的人就不能換」感覺，他會用行動證明不是誰的人就能用或不能用，表現不好、不適合就換。
江啟臣表示，他敢用一個人就是相信，用人不疑一人不用，考評就是工作表現與道德，在任用前他幾乎都不認識，「要賺錢的就不要來」。江也回批，要批評別人簡單，但請光明正大出來批評，批評者也要對自己言行負責。
至於任用大批義務職，江啟臣說，目前正副秘書長都沒有領半毛錢，但在黨中央一樣很常看到人，有的人甚至還自帶助理、司機與便當，「這叫無價」，他對他們人情上當然有虧欠，但這已經叫做夥伴，是革命情感。
江啟臣表示，原以為徵才時會因待遇問題遭到挫折，但受邀者不只答應接任，還全心全意幫忙；這個時間點大家仍願共體時艱，真心付出希望這個黨好，這一次要全力把他做起來。
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