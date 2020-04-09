本報專訪／不分區爭議頻傳 江啟臣：考核回歸黨紀機制

國民黨不分區立委言行屢屢引發爭議傷害國民黨形象，黨主席江啟臣推動立委考核評鑑機制要約束言行，但其中是否納撤換機制，江上午接受聯合報系專訪時表示，仍須回歸黨紀機制。

江啟臣表示，要撤換不分區立委有兩個可能：一個是不分區立委自己請辭，另一個是開除黨籍，後者要到考紀會。江說，「就算沒有評鑑機制」，有違嚴重黨紀紀律都可能送考紀會。

江啟臣說，所有當選的不分區立委都是經過提名機制、經過大選獲政黨票支持進來，「不是因為個人」，當然要尊重，不能否認任何一個立委的資格，所有不分區立委與其他當選立委一樣都是平等的。

江啟臣強調，黨的改革不是說把誰丟在後面，而是要進步的路大家一起向前起步走。外界解讀不敢換男性爭議不分區立委，是因擔心將由前主席吳敦義遞補進入立院。江也澄清，絕對不是這樣。

江啟臣表示，每個立委過去背景不同，難免有些意外狀況，他自己也有初登場的時候，只是當今媒體環境與社會氛圍，大家須更謹慎注意；日前發生的插曲與部分委員發言引發的爭議，確實引起內部不同意見，黨主席要聽大家想法與看法。

江啟臣認為，黨團是一體的，黨團幹部面對這種狀況第一要務是要內部溝通、補強改善，要做到更完善的相互提攜與幫忙；但黨團運作要更有節奏，讓黨團成員更了解黨團運作攻防策略，有時候難免會有一點意外，這需要一點磨合時間。

但江啟臣也認為，中長期國民黨對不分區與區域立委表現，仍應有一套機制公平地進行考評與決定後續提名；藉以提醒每個立委無時不刻要了解民意，知道人民關心什麼？若每次問政與質詢都把這些當優先，這些爭議的插曲就會相對減少。

至於無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，江啟臣說，黨有加入制度，也有回來機制，制度沒改之前就照原有程序與制度來，不會對某人特別嚴或特別鬆；就算要改也是改制度，不是改人。