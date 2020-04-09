本報專訪／參選連任黨主席未表態 江啟臣先提三大目標

國民黨主席江啟臣任期僅一年多，對於明年是否會再選黨主席，他今天接受本報專訪表示，現在只想把當下的事做好，是否參選再說；不過他建議下一任黨主席有三大目標要去達成，包括15縣市保衛戰、提名執政和未執政縣市的優質候選人，以及鄉鎮市代表及議員推青年參政。

黨內助理詢問這次任期僅一年多，是否能看出改革成果？會再參選下一任黨主席嗎？江啟臣反問：「我才上任一個月你就問我一年後的事情？」他表示只想把當下的事情做好，還拿出筆記本證明自己每天的行程都密密麻麻的，根本沒時間去多想。

雖然任期僅一年多，但江啟臣認為現在就要布局2022，不管下一任黨主席是誰，國民黨勢必要去面對2022，他現在做的事情跟2022也會有有關係，關鍵在於改革成不成功，形象能不能翻轉等都會涉及2022。

江啟臣說，無論下一任黨主席是誰來接，這三大目標都要去達成。第一，十五縣市保衛戰，如何捍衛目前國民黨執政的15縣市還有19縣市議長是首要目標；第二，要提名優質的強棒，除了連任的縣市以外，那些國民黨沒有執政的縣市，例如六都中的三都都是要去考慮的；第三，還有鄉鎮市代表跟議員，國民黨希望要如何推出有潛力的年輕人參政非常重要。

江啟臣說，現在的改革就是在為這三個目標打基礎，必須透過這一次的改革去調整黨的體質。江說，同樣是在野黨，但國民黨不同其他在野黨，畢竟以前執政過，所以當然要做好再執政的準備，將來制度的改革也不會僅止於短打，或是短時間的媒體回應，必須建立中長期影子內閣的準備。