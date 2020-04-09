本報專訪／江啟臣籲蔡總統領導修憲 願參加憲政會議

朝野共識修憲下修青年參政權，但民進黨認為「要有歷史高度，深刻討論其他修憲議題」。國民黨主席江啟臣表示，要整體討論中華民國憲法體制、政體，修憲高度最好由蔡英文總統出來領導，任何議題都可以討論，蔡英文總統提出要開憲政會議，他願意參加。

江啟臣接受本報專訪時，談及上任黨主席滿月心得，並接受黨內提問。有黨工指出，國民黨對修憲議題只下修參政權沒有完整理念，外界會質疑只是討好年輕人、炒短線之嫌。

江啟臣回應，這種想法落入民進黨圈套，民進黨是純粹從國會攻防，主張涉及修憲應討論所有議題。但國民黨和他個人，只是要解決下修18歲公民權的問題，如果下修公民參政權不用修憲，他不會提案修憲。

江啟臣說，該提整體修憲大方向的是執政黨，修憲不是不能談，隨時都能談，但站在修憲高度，最好蔡總統自己出來講。如果中華民國憲法要整體從體制、政體修正，總統可以出來領導，要走總統制或改成內閣制，是否要給予立法院閣揆同意權等，作為在野黨他不反對，都可以討論，如果蔡英文總統要做、要開憲政會議，他願意參加。

江啟臣批評，民進黨一天到晚說要廢考試院、監察院，執政後把監委人事「派好派滿」，卻閹割考試院，不敢大膽提修憲，採用這種方式，是誰真正在破壞憲法？

對於黨內中常委喊出中華民國台灣，江啟臣表示，國家定位很清楚，憲法的國號就叫中華民國，這也是目前台灣人民最大公約數，對國民黨來說，應該如何在憲法基礎上捍衛中華民國，確保台灣自由民主。江啟臣也反問，民進黨應該要回應要不要推動台獨黨綱。