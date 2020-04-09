謝謝台灣醫護人員！英國駐台代表處拍鼓掌影片表達謝意

英國在台辦事處今天在臉書上傳影片，英國駐台代表唐凱琳和代表處人員拍手，表示要用掌聲向台灣所有的醫護人員獻上感謝，「感謝你們從疫情爆發以來一直努力不懈，以確保我們每個在台灣的人的健康安全」。

英國劍橋公爵夫婦上個月底在官方帳號上貼出影片，喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子拍手，為英國醫護人員打氣，英國在台辦事處今天也貼出鼓掌影片。

影片一開始是喬治王子三人拍手的影片，接著是唐凱琳、辦事處副代表畢騰安和辦事處人員一同鼓掌，全部的人都戴口罩，影片最後是白金漢宮的衛兵娃娃戴著口罩，落實中央流行疫情指揮中心在室內無法保持1.5公尺的社交距離要戴口罩的規定。

辦事處在臉書表示，英國最近幾個星期以來，包括年輕的皇室成員喬治王子、夏綠蒂公主以及路易王子，都加入了為醫護人員鼓掌致意的活動，向所有醫生、護士、看護者、藥劑師、志工和國民保健署工作人員不眠不休地幫助受到新冠肺炎疫情影響的人民，表達全英國由衷的感謝。

辦事處表示，英國在台辦事處除了表達對英國醫護人員的感謝之外，同時遵守中央流行疫情指揮中心保持社交距離的建議，我們也用掌聲向台灣所有的醫護人員獻上大大的感謝，「感謝你們自新冠肺炎疫情爆發以來一直努力不懈，以確保我們每個在台灣的人之健康安全。謝謝你們！」