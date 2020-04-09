60萬片的愛心到荷蘭了！在台辦事處發文表示感謝

外交部發言人歐江安今天表示，我國捐贈荷蘭的口罩已經在7日抵達；荷蘭貿易暨投資辦事處今天表示，60萬片口罩已經由台灣駐荷蘭代表陳欣新交給荷蘭政府指定接收代表，「將成為荷蘭第一線醫療人員最暖心的防護」。

荷蘭駐台辦事處今天在臉書發文，表示在華航的運送下，台灣捐贈歐洲的第一批口罩抵達荷蘭，「60萬片的愛心」由台灣駐荷蘭代表處代表陳欣新，交給荷蘭政府指定接收捐贈物資的代表、荷商好來運物流有限公司鹿特丹總部主管米德勒布爾格，將成為荷蘭第一線醫療人員最暖心的防護。