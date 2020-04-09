不可能種族歧視或人身攻擊 政院：譚德塞說法毫不存在
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今指稱過去3個月遭受來自台灣的人身攻擊和種族歧視。行政院發言人Kolas Yotaka今在行政院會後記者會表示，儘管台灣一直被WHO放棄，也不可能攻擊WHO或種族歧視，或對秘書長本人展開人身攻擊的行為，「假訊息比病毒傳播得更快，譚德塞的說法是毫不存在的事實。」
Kolas表示，行政院聽到譚德塞說法時非常震驚也很錯愕，怎麼可以把沒有的說成有，把黑的說成白的，台灣一直很想參與WHO，儘管一直被WHO放棄，可是絕對沒有興趣，也不可能從事攻擊WHO或種族歧視，或對秘書長本人展開人身攻擊的行為。
Kolas說，WHO包括譚德塞內有相同想法的管理階層，應該要放下政治、摒棄「一中原則」，才可以救人命。她說，台灣並不會因為譚德塞的發言而仇視WHO，因為台灣想要與國際分享醫療經驗、參與交流、救人一命。
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