衛福部：居家隔離及檢疫累計人數破11萬人

衛生福利部常務次長薛瑞元今天在立法院表示，截至6日止，國內居家隔離人數累計8289人；居家檢疫人數累計10萬4363人，總人數合計已超過11萬人。

衛福部今天在立院針對社區防疫網路所進行的高風險對象追蹤管理作為，包括運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業現況，以及相關法源說明。薛瑞元表示，截至6日止，居家隔離人數累計8289人，目前管理中人數1353人，其餘6936人解除追蹤；居家檢疫人數累計10萬4363人，目前管理中人數2萬4131人，其餘8萬232人解除追蹤。

薛瑞元表示，為落實對居家隔離及檢疫者之管理，衛福部與NCC共同合作推動智慧科技輔助追蹤管理，透過手機定位方式輔助；執行初期，為避免個資疑義，原則上運用電信業者開發之告警系統，並搭配政府配發的防疫手機，如受隔離者離開定位或關機，就會發送告警簡訊，由警政、衛政、民政體系合作進行追蹤管理。

針對此措施涉及手機定位，可能有適法性問題。薛瑞元表示，經相關部會開會研議後，認定居家隔離及居家檢疫分別依據「傳染病防治法」、「個人資料保護法」等辦理，是為增進公共利益所必要利用依據，故運用智慧科技輔助追蹤執行相關措施，屬合法範疇，應無合理性及明確性不足問題。