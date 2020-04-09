快訊

清明連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

第二波援外行動啟動！ 外交部宣布將捐600萬片口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部：居家隔離及檢疫累計人數破11萬人

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
衛生福利部常務次長薛瑞元。圖／取自國會頻道Youtube
衛生福利部常務次長薛瑞元。圖／取自國會頻道Youtube

衛生福利部常務次長薛瑞元今天在立法院表示，截至6日止，國內居家隔離人數累計8289人；居家檢疫人數累計10萬4363人，總人數合計已超過11萬人。

衛福部今天在立院針對社區防疫網路所進行的高風險對象追蹤管理作為，包括運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業現況，以及相關法源說明。薛瑞元表示，截至6日止，居家隔離人數累計8289人，目前管理中人數1353人，其餘6936人解除追蹤；居家檢疫人數累計10萬4363人，目前管理中人數2萬4131人，其餘8萬232人解除追蹤。

薛瑞元表示，為落實對居家隔離及檢疫者之管理，衛福部與NCC共同合作推動智慧科技輔助追蹤管理，透過手機定位方式輔助；執行初期，為避免個資疑義，原則上運用電信業者開發之告警系統，並搭配政府配發的防疫手機，如受隔離者離開定位或關機，就會發送告警簡訊，由警政、衛政、民政體系合作進行追蹤管理。

針對此措施涉及手機定位，可能有適法性問題。薛瑞元表示，經相關部會開會研議後，認定居家隔離及居家檢疫分別依據「傳染病防治法」、「個人資料保護法」等辦理，是為增進公共利益所必要利用依據，故運用智慧科技輔助追蹤執行相關措施，屬合法範疇，應無合理性及明確性不足問題。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疫情警示簡訊涉及定位侵害人權？ 交通部：未身份辨識

陳時中：防疫進入第3階段 觀察未來7天變化

疫情中心6大策略守醫院 清明連假出遊加強採檢

防新冠肺炎社區爆發 指揮中心：應變醫院只出不進

相關新聞

婦搭捷運戴「3層口罩+塑膠手套」網友點出最大防疫漏洞

新冠肺炎疫情嚴重，民眾在無法保持社交距離的場所，更是努力戴口罩自保，有些人戴一個不夠，同時戴了三個口罩，還外加塑膠手套防接觸。 網友在PTT貼出一張照片，她在捷運上看到一個阿姨戴了三層口罩，包括

譚德塞批評台灣對他人身攻擊 羅致政：柿子挑軟的吃

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9日在瑞士日內瓦總部例行記者會...

譚德塞指控我外交部人身攻擊 外交部強烈抗議要求道歉

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9日在瑞士日內瓦總部例行記者會...

作家倡五一連假該放「台灣人懂自律」網友一片倒看衰

清明連假民眾瘋出遊，讓新冠肺炎疫情警戒升溫，五一連假是否續放受關注。作家苦苓認為台灣人很自律，不需要貿然取消連假。 新冠肺炎疫情肆虐，但清明連假各大景點仍湧入大批出遊民眾，提升群聚感染風險。行政

獨家／酒店傳女公關確診 網瘋傳：神似Angelababy！

台北市某知名酒店昨晚傳出一名女公關為新冠肺炎確診案例，引發酒客驚慌，雖北市府今強調，一切以疫調結果為主，若真有確診案例，...

不可能種族歧視或人身攻擊 政院：譚德塞說法毫不存在

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今指稱過去3個月遭受來自台灣的人身攻擊和種族歧視。行政院發言人Kolas Yotaka...

衛福部：居家隔離及檢疫累計人數破11萬人

衛生福利部常務次長薛瑞元今天在立法院表示，截至6日止，國內居家隔離人數累計8289人；居家檢疫人數累計10萬4363人，...

連假出遊真自私？問題在於資訊不足

個人利益有時會和群體利益衝突，此時如果人們只關注自己的利益，可能造成群體傷害，這稱之為社會困境（social dilemma）。在心理學中有一個經典的社會困境故事。

發起對義國募款 呂若瑟請楊志良喝一口紅酒

「吃人一口，還人一斗」前衛生署長楊志良日前投書本報名人堂，新冠肺炎肆虐全球，義大利已成重災戶，感念義籍傳教士早年對台灣的...

台史友好 我捐史瓦帝尼6萬片口罩抗疫

外交部亞西及非洲司長楊心怡今天表示，為了協助友邦史瓦帝尼抗新冠肺炎疫情，我國大使館已就地採購防護衣、藥用酒精等防疫物資捐...

【重磅快評】台灣想重返WHO 外交攻防不是剪刀石頭布

美國川普總統不意外的批WHO「搞砸了新冠防疫」，WHO秘書長譚德塞也不掩對台灣這陣子攻擊言詞的不滿，甚至連幾分鐘痛斥台灣...

第二波援外行動啟動！ 外交部宣布將捐600萬片口罩

外交部今天宣布，捐贈1000萬片口罩給歐美等國家的第一波國際人道援助行動順利完成，將啟動第二波行動，捐贈600萬片醫療口...

熱門新聞

圖表看疫情／英相病況好轉 塞爾維亞總統兒子確診

案379清明連假期間發病 我國又見感染源不明本土個案

陸專家點名這「2地」若疫情爆發 將是人類大災難

譚德塞WHO記者會氣炸 點名台灣對他人身攻擊

五一勞動節延後或取消？ 蔡總統說話了

我國再添3人新冠肺炎確診 2例境外移入1例本土累計379例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。